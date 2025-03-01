Американский сенатор заявил, что соглашения с Киевом не будет

Американский сенатор Линдси Грэм*, ранее бывший активным сторонником Киева, заявил, что после перепалки в Белом доме больше не рассматривает Зеленского как партнера США, способного заключать сделки. Об этом сообщает Fox News.

Грэм* раскритиковал Зеленского, который «полностью уничтожил усилия» по налаживанию отношений с США и сказал, что сделка с Киевом относительно полезных ископаемых отменяется.

«Я думаю, что президент просто не может подписать эту сделку после того, как он, Джей Ди Вэнс и вся наша страна подверглись такому обращению», — сказал сенатор.

По его словам, Зеленский значительно ослабил позиции Киева и поставил под сомнение дальнейшую американскую помощь Киеву.

Грэм* считает, что Зеленский должен публично извиниться за перепалку в Белом доме и поблагодарить Вашингтон за помощь. При этом исправить ситуацию и сгладить углы теперь «вряд ли воможно».

Политик добавил, что с его мнением сейчас согласно большинство американцев, наблюдавших за скандалом, устроенным Зеленским в Белом доме.

Зеленский прибыл в Вашингтон накануне, чтобы подписать с Трампом сделку по редкоземельным металлам. Однако переговоры были сорваны, Зеленский покинул США.

*внесен в российский перечень террористов и экстремистов