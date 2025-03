Мировые СМИ назвали "катастрофической" встречу Зеленского с Трампом

Мировые СМИ продолжают активно комментировать перепалку в Белом доме между президентом Дональдом Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским.

То, что должно было стать протокольным мероприятием в Овальном кабинете перед двусторонней встречей Трампа и Зеленского, "превратилось в фейерверк" в прямом эфире, которого никто не ожидал. А началось все со слов вице-президента США Джей Ди Вэнса, который потребовал, чтобы Зеленский был благодарен Трампу за его усилия по выводу Украины из трехлетнего конфликта с Россией. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

Перепалка между Трампом и Зеленским поразила наблюдателей во всем мире. Китайские эксперты охарактеризовали ее как "редкий и драматичный" момент в истории современных международных отношений. Этот инцидент обнажил глубокие разногласия между США и Украиной по поводу разрешения продолжающегося кризиса и продемонстрировал администрации Трампа, что положить конец кризису может быть сложнее, чем она планировала изначально. Об этом заявил в интервью китайской государственной англоязычной газете Global Times Цуй Хэн, ученый из Китайского национального института международных обменов и судебного сотрудничества ШОС в Шанхае.

«Вы играете с третьей мировой!» Полностью расшифрована перепалка Трампа с Зеленским

Пока не вполне ясно, как этот разрыв будет влиять на будущее сделки по добыче полезных ископаемых, которая, как настаивал Трамп, была необходима для выплаты США миллиардов долларов за американскую помощь, отправленную Киеву с начала конфликта. Также неизвестно, каких действий хочет Трамп от Зеленского, чтобы вернуть сделку в нужное русло, пишет Associated Press.

Ссора Зеленского с Трампом поставила союзников на грань катастрофы, а долгожданная встреча между ними "превратилась в реалити-шоу с повышенными голосами и гневными препирательствами", пишет Bloomberg. Шок усилился, когда Трамп сказал украинскому президенту в посте в социальной сети "вернуться, когда он будет готов к миру". Позже союзники Трампа заявили, что шансы на сделку по прекращению конфликта невелики, пока Зеленский остается у власти, отмечается в публикации американского агентства.

Жесткие торги происходят на переговорах постоянно. Но, как правило, это делается за закрытыми дверями, а не в прямом эфире. Трамп заметно ощетинился. Как переговорщик, он преуспевает в том, чтобы быть тем, кто заключает сделку, а не тем, кто торгуется перед камерами, отмечает обозреватель The New York Post.

Британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в американской администрации поясняет, что ошеломляющая перепалка не была "преднамеренной операцией, направленной на то, чтобы унизить просителя помощи Зеленского", чтобы попытаться сломить его жесткую позицию на переговорах или получить преимущество в сделке по редкоземельным минералам. По словам одного из собеседников, Трамп был любезен с Зеленским, однако последний неожиданно вступил в перебранку с вице-президентом Вэнсом.

"Зеленский не должен был преследовать Джей Ди", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

По его словам, напор Зеленского побудил Трампа защищать вице-президента, и ситуация быстро обострилась. Газета назвала встречу "зрелищем, ужаснувшим мир".

Британская Guardian привела цитату Дональда Трампа, обращенную к Зеленскому: "Вы играете в азартные игры с третьей мировой войной", характеризуя встречу в Овальном кабинете как "катастрофическую". Газета Daily Mirror выбрала сочетание "Шок и война" в качестве заголовка на первой полосе. Financial Times опубликовала статью под названием "Переговоры Зеленского в Белом доме проваливаются в пылу раздражения", заявив, что предложенная Трампом сделка по добыче полезных ископаемых осталась неподписанной. The Times характеризует встречу как "кризис в Овальном кабинете". На первой полосе газеты были размещены четыре фотографии со встречи. На первых трех изображены спорящие президенты, на последнем - Трамп и Зеленский, отвернувшиеся друг от друга. Газета The Express опубликовала статью под заголовком "Скандал оставляет мирные переговоры Трампа в кризисе". The Independent сообщила, что "Зеленский попал в засаду Трампа, назвав встречу "катастрофически вспыльчивым саммитом".

Французская газета Le Journal du Dimanche отметила, что если цель Трампа состоит в сокращении участия США в конфликте, то, "похоже, эта стратегия успешно реализуется". Публичная перепалка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в пятницу в Белом доме подтвердила раскол в отношениях между Вашингтоном и Киевом, заключает AFP.

"Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа", - заявил советник президента Дональда Трампа Илон Маск в эфире X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ).