Зеленский покинул США, не примирившись с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Соединенные Штаты, не примирившись с американским лидером Дональдом Трампом после ссоры во время обсуждения сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщил советник офиса Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

На данный момент украинский лидер направляется в Лондон, где премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирает лидеров стран ЕС.

28 февраля главы двух государств провели встречу в Белом доме, по итогам которой они должны были заключить сделку по редкоземельным металлам. Но в ходе беседы Зеленский и американский лидер вступили в словесную перепалку, и подписание договора было отменено. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Комментируя скандал в Белом доме и последовавший за ним вылет Зеленского из США, украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что ситуация «чудом не поправится» и рассчитывать на это не стоит.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине.