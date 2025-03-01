США могут перестать делиться с Украиной разведданными

Президент США Дональд Трамп может запретить Пентагону делиться с Украиной разведданными после ссоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет The New York Times.

«Президент может решить прекратить даже косвенную поддержку», — пояснили источники агентства.

Под косвенной военной помощью подразумеваются некоторые виды оборонного финансирования, предоставление разведывательных данных, обучение украинских военных и пилотов и размещение кол-центра, занимающегося вопросами международной помощи, на военной базе США в Германии.

Американский сенатор заявил, что соглашения с Киевом не будет

При этом страны Евросоюза и Великобритания пока что демонстрируют готовность продолжать военную поддержку Украины.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский отказывается от переговоров, чтобы не проводить выборы.