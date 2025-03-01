В США заявили, что президентство бывшего президента страны Джо Байдена «избаловало» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bloomberg.

«Президентство Джо Байдена избаловало его (Зеленского. — прим. ред.), заставив ожидать, что американский народ продолжит финансировать войну. С Зеленским покончено», — сказал агентству чиновник, близкий к администрации Трампа.

Президенты США и Украины публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявив, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.