У Илона Маска родился 14-й ребенок

Пока американская активистка Эшли Сент-Клер через суд пытается доказать, что ее первенец рожден от Илона Маска, нынешняя возлюбленная миллиардера, директор по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис объявила через соцсети о том, что тоже родила ему сына! В принадлежащей Маску соцсети X 39-летняя Зилис, с которой он уже воспитывает трехлетних близнецов и годовалую дочь, написала, что решение перестать скрывать рождение их четвертого ребенка — совместное.

"Обсудили с Илоном и в свете дня рождения прекрасной Аркадии решили, что будет лучше рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге напрямую. У него крепкое телосложение и золотое сердце. Я его очень люблю"

Шивон Зилис

Шивон также впервые раскрыла имя дочери и дату ее рождения — Аркадия появилась на свет 28 марта 2024 года. О ее рождении стало известно летом прошло года.

Напомним, Эшли Сент-Клер раскрыла личность отца своего пятимесячного сына в соцсети X две недели назад. Она рассказала, что не хотела делать никаких заявлений, но была вынуждена действовать на опережение, когда узнала, что за этой информацией охотятся таблоиды. Илон Маск проигнорировал данное сообщение и до сих пор не дал комментария. При этом уже появились шокирующие подробности отношений Сент-Клер и Маска.