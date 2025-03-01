Под Одессой в районе порта прогремел мощный взрыв

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о мощном взрыве с продолжительной детонацией в районе порта Ильичевска (Черноморск) Одесской области. Подробностями он поделился с РИА Новости.

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По словам подпольщика, взрыв произошел в 22:20 в пятницу, 28 февраля. В это время происходила разгрузка подозрительного балкера с контейнерами. Он уточнил, что судн, согласно официальным данным GPS, находилось у берегов Румынии. Однако в реальности было в порту под Одессой.