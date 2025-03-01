ВВС США начали массовые полеты в сверхсекретную Зону 51

Только на этой неделе сразу три самолета ВВС США совершили полёт в строго засекреченную Зону 51 в пустыне Невада. Данные самолёты входят в состав секретного военно-транспортного авиапарка «Джанет», который перевозит сотрудников и подрядчиков Пентагона, а также военных, охраняющих Зону 51. Об этом сообщает Daily Mail.

© «Зона 51» на карте.Google

Все три самолёта «Джанет» вылетели из международного аэропорта имени Гарри Рида в Лас-Вегасе. Он расположен примерно в 29 километрах от секретной базы.

Это произошло в минувшую среду. Воздушные суда отправились друг за другом во временном промежутке с 7:00 до 14:11.

Известно, что данные самолёты используются для перевозки персонала в Зону 51, поскольку там нельзя передвигаться на автомобиле.

Сайт отслеживания полётов в реальном времени FlightAware показал, что самолёты летели по одному и тому же маршруту, и проделали путь всего за несколько минут.

Всего с 20 февраля система отслеживания полётов ADS-B Exchange зафиксировала по меньшей мере 18 самолётов «Джанет», летевших из Лас-Вегаса в Зону 51.

Daily Mail пишет, что военные США отправляются в Зону 51 «для тестирования и разработки засекреченных летательных аппаратов и систем вооружения».

Зона 51 приобрела известность во время Холодной войны, когда там испытывали самолёт-разведчик U-2, чтобы собирать разведданные о Советском Союзе. Секретность, окружающая «Зону 51», породила множество конспирологических теорий о её истинном предназначении. В частности, утверждается, что там якобы хранятся разбившиеся НЛО и исследуются инопланетные технологии.