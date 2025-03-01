Самолет Зеленского прибыл в Лондон

Самолет властей Украины вылетел с военной базы Соединенных Штатов Америки, где украинский президент Владимир Зеленский находился последние дни, и приземлился в Лондоне. Об этом говорят данные FlightAware.

По данным портала, борт, принадлежащий Украине, вылетел с военной базы Эндрюс в 6:53 и прибыл в лондонский аэропорт Станстед в 14:03 по московскому времени.

Ранее переговоры Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом закончились провалом. Накануне этой встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал Украине беспрецедентный пакет военной помощи.