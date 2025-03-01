Названа фраза Зеленского, с которой началась перепалка на встрече с Трампом

Перепалка на встрече в Белом доме началась после слов Владимира Зеленского о России и ее президенте Владимире Путине. Об этом пишет BBC.

Поводом к началу публичной ссоры послужили слова Зеленского о том, что Дональд Трамп не остановил Россию раньше.

"В 2015-м?" - спросил Трамп. "2014", - ответил Зеленский. "Меня тогда здесь не было", - сказал президент США.

Однако Зеленский продолжал настаивать на том, что Трамп не остановил РФ во время своего первого президентского срока.

"О какой дипломатии, Джей Ди (Вэнс), вы говорите? Что вы имеете в виду?" - сказал он.

Эта фраза вызвала явное раздражение у вице-президента США Вэнса, который начал защищать Трампа.

"Я говорю о такой дипломатии, которая положит конец разрушению вашей страны", - сказал он.

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При этом украинский политик постоянно пожимал плечами, закатывал глаза и нецензурно выругался на русском языке в ответ на слова Вэнса.

Именно защита Вэнсом подхода Трампа к прекращению конфликта путем установления контактов с Путиным и настаивания на скорейшем прекращении огня привела к обострению напряженности во время встречи, отмечает BBC.

Как пишет NYT, Зеленский покинул Белый дом, даже не успев доесть обед.

Он отказался извиняться за свое поведение во время встречи. "Я не уверен, что мы сделали что-то плохое", - сказал украинский политик.