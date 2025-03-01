Промышленность Германии разрушена, она больше не является мировым лидером. Большую лепту в это внесли инициированные Берлином антироссийские санкции и уход немецких автокомпаний с рынка РФ. Так считает экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, передает ТАСС.

В интервью Кнайсль подчеркнула, что промышленность ФРГ разрушена. В частности, страна больше не является мировым лидером в автомобилестроении и «буквально зажата» между антироссийскими санкциями и американскими пошлинами и тарифами, которые вступят в силу 2 марта.

«Автомобильная промышленность, которая была важнейшим экономическим оплотом, больше не функционирует», — сказала Кнайсль.

По ее словам, немцы лишились позиций на российском рынке и теряют значительную долю в Китае. Конкуренты пользуются этим и все увереннее оттесняют автопроизводителей Германии, лишая их массового спроса.

Экс--глава МИД Австрии добавила, что немецкие компании могут вернуться на российский рынок, но это не решит их проблемы.