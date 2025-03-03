Турция и Великобритания обсудят в Анкаре снятие санкций с Сирии

Дипломаты Турции и Великобритании обсудят вопрос снятия санкций с Сирии на консультациях в Анкаре. Как сообщил ТАСС источник в МИД Турции, для этого в понедельник в турецкой столице встретятся замглавы внешнеполитического ведомства Турции Нух Йылмаз и его британский коллега Хэмиш Фалконер.

"Турецкая сторона на этих консультациях, как ожидается, изложит взгляды и ожидания Турции относительно безопасности, стабильности и экономической ситуации в Сирии. Будет заявлено о необходимости полной отмены введенных в отношении Сирии санкций без предварительных условий. Это необходимо для восстановления и экономического развития Сирии", - отметил источник.

Дипломаты также проанализируют ситуацию вокруг усилий новой сирийской администрации в деле "национального примирения и важности поддержки этих шагов со стороны международного сообщества".

Отдельно Йылмаз и Фалконер обсудят действия Израиля в Сирии.