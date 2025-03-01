Стало известно о подарке Зеленского Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский сделал подарок главе США Дональду Трампу во время визита в Белый дом. Об этом сообщает УНН.

Зеленский привез Трампу чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика. Во время визита пояс находился рядом с украинской делегацией.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский президент досрочно покинул Белый дом.

В декабре 2024-го Усик защитил титулы абсолютного чемпионом мира в тяжелом весе и был назван боксером года. В активе украинца 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.