Обед Зеленского отдали сотрудникам Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом в Вашингтоне после переговоров с лидером США Дональдом Трампом не по своей воле, после чего обед, предназначенный ему, отдали сотрудникам Белого дома. Об этом пишет Breitbart со ссылкой на корреспондента Fox News Джеки Генрих.

Обед Зеленского отдали сотрудникам Белого дома
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«Когда я пошла узнавать, что происходит, увидела, что обед, который Трамп и Зеленский должны были съесть, лежал в коридоре. Мне сказали, что сотрудники пресс-службы Белого будут есть его дома», — написала журналистка.

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал в X фотографию меню обеда. В него входил жареный цыпленок с розмарином под пюре из корня сельдерея, салат из овощей с медовой заправкой и крем-брюле.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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