Украинцы начали собирать на «ядерку» после беседы Трампа и Зеленского

Украинцы начали сбор средств на ядерное оружие после беседы президента США Дональда Трампа и его украинского визави Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом на своем канале в Telegram сообщил украинский банкир, сооснователь Monobank и Fintech Band Олег Гороховский

© Lenta.ru

«Много просьб начать сбор на ядерку», — написал он, прикрепив ссылку на сбор денежных пожертвований.

Украинское издание УНИАН указывает, что за первые 30 минут украинцы уже успели собрать два миллиона гривен.

Ранее Зеленский отказался извиняться за перепалку с Трампом в Овальном кабинете.