Пользователи соцсетей отреагировали на скандал в Белом доме

В Белом доме прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ряд вопросов международной повестки, но не смогли прийти к консенсусу.

В итоге, беседа лидеров завершилась изгнанием Зеленского из Белого дома. Просьбы украинского МИД о возвращении к диалогу ни к чему не привели.

В интернете на фоне скандала между союзниками появилось большое количество разнообразных мемов, высмеивающих неудачливых переговорщиков.

Прежде всего, пользователи сочли, что беседа сторон напоминала разговор похмельного отца и маленького мальчика, мамы и проштрафившегося сына, хулигана и ботаника.

По их мнению, ситуация в Овальном кабинете также напоминала инцидент на детском утреннике, в ходе которого дошкольник рассказал собравшимся не стишок про громко плачущую Таню, а то произведение народного творчества, что услышал в курилке на работе у отца.

Комментаторы констатировали что никогда не видели такого беспрецедентного разгрома, даже представить не могли, что беседа может развиваться по столь негативному, и в то же время комическому сценарию.

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