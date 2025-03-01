Папа Римский Франциск проснулся после бронхоспазма

Папа Римский Франциск спокойно провел ночь после перенесенного накануне нового респираторного приступа. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Папа Римский Франциск проснулся после бронхоспазма
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Больной двусторонней пневмонией 88-летний понтифик перенес бронхоспазм, который потребовал срочной помощи в обеспечении дыхания. Накануне сообщалось, что приступ привел к ухудшению работы органов дыхания. Понтифику сделали неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Как сообщили источники в Ватикане, на то, чтобы понять, насколько сегодняшний приступ мог ухудшить общую клиническую картину, остающуюся сложной, понадобится 24-48 часов.

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