Папа Римский Франциск проснулся после бронхоспазма

Папа Римский Франциск спокойно провел ночь после перенесенного накануне нового респираторного приступа. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Больной двусторонней пневмонией 88-летний понтифик перенес бронхоспазм, который потребовал срочной помощи в обеспечении дыхания. Накануне сообщалось, что приступ привел к ухудшению работы органов дыхания. Понтифику сделали неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Как сообщили источники в Ватикане, на то, чтобы понять, насколько сегодняшний приступ мог ухудшить общую клиническую картину, остающуюся сложной, понадобится 24-48 часов.