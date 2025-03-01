Опубликована полная видеоверсия скандальной перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского с переводом на русский язык. Об этом сообщает RT.

Видео начинается с того, что Трамп говорит о своем желании выступить арбитром в украинском конфликте. При этом он отказывается занимать чью-либо сторону.

«Тут не вопрос, на чьей я стороне. Я на стороне мира, я хочу решить это дело», — говорит он.

Зеленский начинает перечить хозяину Овального кабинета, напряженность растет и полемика постепенно превращается в перепалку. При этом Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс возмущены позицией Зеленского, настаивающего на продолжении боевых действий. Наиболее откровенные их высказывания приводятся поминутно.

Зеленский рассказал о своих чувствах после визита в Вашингтон

03:10. Вэнс: «Прямо сейчас вы заставляете новобранцев идти на передовую, потому что у вас проблемы с живой силой».

СМИ отмечают, что после этих слов Зеленский обматерил Вэнса. Он спросил, был ли американский политик на Украине, закатил глаза и нецензурно высказался.

03:34. Вэнс: «И вы считаете, это уважительно — прийти в Овальный кабинет США и нападать на администрацию, которая пытается остановить уничтожение вашей страны?»

04:14. Трамп: «Вы не в той позиции, чтобы это диктовать, помните об этом. Вы не вправе диктовать, как мы себя будем чувствовать».

04:42. Трамп: «Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с третьей мировой войной!»

Зеленский пытался прервать американского президента и потребовал слова, однако Трамп ответил, что «вы уже много говорили».

Он добавил, что у Зеленского большая проблема, он не может победить Россию даже с западной помощью, и его никогда не оставляли «один на один».