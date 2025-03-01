«Вы играете с третьей мировой войной!» Полностью расшифрована перепалка Трампа с Зеленским
Опубликована полная видеоверсия скандальной перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского с переводом на русский язык. Об этом сообщает RT.
Видео начинается с того, что Трамп говорит о своем желании выступить арбитром в украинском конфликте. При этом он отказывается занимать чью-либо сторону.
«Тут не вопрос, на чьей я стороне. Я на стороне мира, я хочу решить это дело», — говорит он.
Зеленский начинает перечить хозяину Овального кабинета, напряженность растет и полемика постепенно превращается в перепалку. При этом Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс возмущены позицией Зеленского, настаивающего на продолжении боевых действий. Наиболее откровенные их высказывания приводятся поминутно.
Зеленский рассказал о своих чувствах после визита в Вашингтон
03:10. Вэнс: «Прямо сейчас вы заставляете новобранцев идти на передовую, потому что у вас проблемы с живой силой».
СМИ отмечают, что после этих слов Зеленский обматерил Вэнса. Он спросил, был ли американский политик на Украине, закатил глаза и нецензурно высказался.
03:34. Вэнс: «И вы считаете, это уважительно — прийти в Овальный кабинет США и нападать на администрацию, которая пытается остановить уничтожение вашей страны?»
04:14. Трамп: «Вы не в той позиции, чтобы это диктовать, помните об этом. Вы не вправе диктовать, как мы себя будем чувствовать».
04:42. Трамп: «Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с третьей мировой войной!»
Зеленский пытался прервать американского президента и потребовал слова, однако Трамп ответил, что «вы уже много говорили».
Он добавил, что у Зеленского большая проблема, он не может победить Россию даже с западной помощью, и его никогда не оставляли «один на один».
«Через этого тупого президента [Байдена] мы дали вам $350 млрд… Направляли вам военные поставки... Не будь у вас наших военных средств, эта война завершилась бы за две недели», — подытожил Трамп.