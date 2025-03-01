Главком ВСУ поддержал Зеленского после спора с Трампом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают поддерживать президента Владимира Зеленского после его спора с лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Главнокомандующий украинской армии написал пост, в котором выразил поддержку Зеленскому.

«Вооруженные Силы — с Украиной, с народом, с Верховным главнокомандующим. Наша сила — в единстве», — написал Сырский.

После сорвавшихся переговоров с США по сделке о минеральных ресурсах Зеленского поддержали почти все европейские страны. Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас призвала найти нового лидера свободного мира вместо США.

Ранее сообщалось, что после перепалки между Зеленским и Трампом украинская делегация около часа ожидала решения американской стороны по сделке о минеральных ресурсах. В итоге документ не был подписан, а Зеленского и членов его администрации попросили покинуть Белый дом.