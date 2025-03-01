Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли сделал «умный шаг», попытавшись заставить американского лидера Дональда Трампа и его вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса «замолчать» и читать им нотации перед камерами. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

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«Можно иметь обоснованные сомнения относительно того, был ли это умный шаг со стороны Зеленского — заставить Трампа и его вице-президента Дж. Д. Вэнса замолчать и прочитать им нотации перед камерами», — говорится в тексте.

В то же время авторы отмечают, что украинский лидер не был заинтересован в том, чтобы ситуация вышла из-под контроля «столь быстрыми темпами». Теперь крайне сомнительно, что США продолжат поддерживать Киев, констатировал журнал.

В то же время журналисты издания предположили, что «гротескное моральное равнодушие» президента США вывело Зеленского из себя. Действия президента Украины будут иметь драматические последствия для Европы, отмечается в материале.

В свою очередь комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков, комментируя поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что после этого Белый дом начнет присматриваться к другим кандидатам в президенты Украины.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.