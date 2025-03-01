Стало известно о недоеденном обеде Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 февраля, покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом, не доев обед. Об этом пишет The New York Times.

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Переговоры, местами принимающие форму скандала, закончились ничем. В ответ на слова Трампа о том, что Зеленскому «повезет, если он добьется прекращения огня», тот ответил: «Я хочу видеть гарантии».

«И через несколько минут он покинул Белый дом, его обед из жареного цыпленка с розмарином и крем-брюле остался недоеденным, сделка по минеральным ресурсам — неподписанной», — пишет издание.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо. В ответ Зеленский обматерил Вэнса.