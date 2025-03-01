Британская газета Daily Mail раскрыла причину ошеломляющей словесной пикировки между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме.

Источники издания в американской администрации пояснили, что перепалка не была "преднамеренной операцией, направленной на то, чтобы унизить просителя помощи Зеленского", попытаться сломить его жесткую позицию на переговорах или получить преимущество в сделке по редкоземельным минералам. Трамп был любезен с Зеленским, когда они начали общение, хотя первым комментарием главы Белого дома на камеру было замечание о неформальной одежде украинского политика.

"Зеленский не должен был преследовать Джей Ди", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома, говоря о вице-президенте Вэнсе.

Зеленского публично превратили в политический труп

По его словам, напор Зеленского побудил Трампа защищать своего "второго номера", и ситуация быстро обострилась.

Белый дом искал признания. Вместо этого некоторые жесты Зеленского были истолкованы так, как будто он не может терпеть то, что слышит.