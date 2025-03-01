Зеленского публично превратили в политический труп

Владимир Зеленский умудрился поссориться с президентом США Дональдом Трампом прямо в Белом доме в Вашинтоне. Он попытался перечить американскому лидеру, но был обвинен в неблагодарности и поведении, несоответствующем его положению. В итоге переговоры были свернуты и украинскую делегацию выпроводили из Белого дома. В экспертной среде отметили, что Зеленскому еще повезет, если «если он не окажется в Гуантанамо».

В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на вцелом положительное мероприятие – переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, должно было состояться заключение сделки по недрам Украины, к которым США получили бы широкий доступ в обмен на предоставленную Киеву военную помощь.

По такому случаю Трамп даже встретил Зеленского на крыльце, чего не сделал, например, ради президента Франции Эммануэля Макрона. Перед началом переговоров президенты обменялись одобрительными репликам о перспективах сотрудничества и шутили. Зеленский между делом жаловался на русских и даже стал показывать фотографии пленных солдат ВСУ.

Но на этом радостные моменты для гостя из Киева закончились. Собравшиеся журналистов интересовали параметры будущей сделки и перспективы российско-украинского конфликта. Зеленский стал заметно нервничать, когда Трамп не всегда давал ему слово. Президент США подробно объяснял важность российско-американских переговоров. Зеленский в ответ стал заявлять о том, что русским нельзя верить, с ними надо быть жесткими, а Украине нужны поддержка и оружие.

Через некоторое время Трамп прямо заявил журналисту, что своим вопросам он хочет вынудить его говорить плохо о российском лидере Владимире Путине, но он не будет этого делать, поскольку это навредит переговорному процессу между странами. При этом Трамп упрекнул Зеленского в ненависти к президенту России, которая только мешает переговорам. А сидевший рядом вице-президент США Джей-Ди Вэнс добавил, что Белый дом не будет идти по конфликтному пути предыдущей администрации и в отношениях с Россией теперь выбирает путь дипломатии.

В ответ Зеленский раскритиковал Трампа, что он не защитил Украину в свой предыдущий президентский срок, хотя к тому времени Крым уже вошел в состав России, заявив, что дипломатия сегодня не поможет. Он пригрозил, что следуя своей текущей логике американцы почувствуют проблемы, даже сидя за океаном.

После этого Трам резко осадил Зеленского, указав, что он не в том положении, чтобы «диктовать, что должны чувствовать американцы».

«Ваша страна в большой беде. Я знаю. Вы не выигрываете. У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого в порядке благодаря нам», – заявил президент США.

Но Зеленский продолжил гнуть свою линию: «Господин Президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала войны мы были одни. И мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете».

«Вы не были одни», – перебил его Трамп и далее произнес фразу про «тупого президента» Байдена, который выделил Украине 350 млрд долларов. «У вас нет карт. Вы загнаны. Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня"», – сказал ему Трамп. И добавил: «Я хочу прекращения огня».

Вэнс со своей стороны заявил о неблагодарности, которую Зеленский демонстрирует прямо в Белом доме.

«Или мы подписываем соглашение, или мы уходим. У вас нет сильной позиции. Вы должны высказать нам благодарность, а вы этого не делаете. Это плохо. Я знаю, что вы не выигрываете», – добавил Трамп.

Зеленский попытался взять слово, но ему уже не дали сказать: «Вы и так много сказали».

После этого гость из Киева покинул Белый дом, а Трамп выступил с обращением, в котором сказал,что глава Зеленский проявил неуважение к Белому дому и сможет вернуться лишь когда будет готов к миру.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», отметил, что на мировой политической арене «давно не было таких публичных разбирательств, как сейчас между Трампом и Зеленским». А Telegram-канал «Военная хроника» пошутил, что 95-й квартал дал свой лучший концерт в истории: «Браво. Этого не забудут».

«Агрессивный настрой Зеленского – очевидная попытка блефовать, – объяснил поведение Зеленского в Белом доме американист Малек Дудаков. – Вилять собакой ему удавалось в период каденции Байдена. Теперь ситуация совсем иная. После перепалки с Трампом высока вероятность того, что Минюст США и ФБР вскоре заведут много расследований в отношении коррупции на Украине».

С ним согласен и американист Дмитрий Дробницкий: «Зеленскому еще повезет, если он не окажется в Гуантанамо после произошедшего».

«Теперь либеральной прессе будет крайне сложно защищать его. Наверняка появятся критические статьи о том, что нужен другой лидер демократической Украины», – отмечает эксперт. –

«Я думаю, что в политическом смысле он уже мертв. Он позволил себе крайне дерзкое поведение в Овальном кабинете. Даже представитель великой державы вряд ли бы решился повысить голос на Дональда Трампа и Джея Ди Вэнса. Такого никогда не было в Белом доме».

В свою очередь, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев отмечает, что состоявшееся «зрелище» стало возможным благодаря российским солдатам.

«Видят это все. Цена за просмотр – разная. У нас – самая большая, самая горькая. Но теперь-то все поняли, что вот уже три года – все не зря?», – добавил он.

«Это последний визит Зеленского в Белый дом и в Соединенные Штаты», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

По его словам, ссора Трампа с Зеленским произошла по двум причинам.

«В США сильно недовольны тем, что он настойчиво требовал визита с единственной целью – встретиться с президентом Штатов раньше Путина. Никакого другого смысла в этой поездке с точки зрения Украины не было», – полагает он. – «И второе – Зеленский попросту был не готов к нормальному и дипломатичному общению. В общем, для России это был неплохой день. На наших глазах свершился уникальный случай. Мировая политика такого запредельного уровня хамства давно не знала».

По прогнозу политолога, Зеленский в итоге подпишет соглашение с США по редкоземельным металлам.