Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися

Явка на повторных выборах президента Абхазии составила 43 процента, и их признали состоявшимися. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Дмитрий Маршан.

К 15:00 на выборах проголосовали 62 852 человека. За процедурой следили 130 международных наблюдателей из России, стран Европы и Латинской Америки.

За президентский пост в республике борются два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, — вице-президент Бадра Гунба и бывший министр экономики, лидер оппозиционного «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.

Отмечается, что в Абхазии выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей.

Ранее директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявил, в Абхазии развернута грязная кампания по разжиганию ненависти против армян, русских и абхазов и все это направлено против одного кандидата — Бадры Гунбы. По его мнению, Ардзинба и его команда, теряя инициативу, начинают прибегать к методам, далеким от демократичности и легитимных процессов.