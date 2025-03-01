Немецкий отель оправдался за приезд азовцев*

Немецкий отель Schloss Diedersdorf и правительство земли Бранденбург не приглашали боевиков батальона «Азов»* и не знали об их приезде. Об этом сообщил представитель отеля.

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Менеджер уточнил, что зал для мероприятий был арендован для «благотворительного вечера в поддержку Вооруженных сил Украины», при этом название «Азов»* не упоминалось.

— Название «Азов»* нам ни в какой момент времени не упоминалось, поэтому у нас и не было информации об этом. Мы хотим четко пояснить, что мероприятие прошло не по нашему приглашению, а в рамках обычной аренды помещения, — сказала она в беседе с РИА Новости.

Другой случай с азовцами* имел место в Кирове: там был задержан участник местной бойцовской лиги за выкрикивание нацистских лозунгов и слова о том, что он из националистского батальона «Азов»*. По информации местных СМИ, речь идет о местном жителе Матвее Леванове. У него возник конфликт девушкой, которая сообщила, что ее муж является участником специальной военной операции. В состоянии алкогольного опьянения Леванов попытался ее ударить.

*Запрещенная в России террористическая организация.