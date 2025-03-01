Стало известно, какая страна захотела организовать переговоры России и США

Белград готов стать площадкой для проведения российско-американских переговоров, заявил в беседе с РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Однако, по его словам, решение зависит от Москвы и Вашингтона. Политик подчеркнул, что Белград придерживается нейтралитета, и у страны уже был «опыт проведения великой международной конференции».

Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю. Белград — прекрасное место, — добавил Вулин.

Предыдущие переговоры между РФ и США состоялись 27 февраля в Стамбуле. В частности, российская сторона предложила американской делегации рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения. Также поднимался вопрос о дипломатической недвижимости. Отмечается, что дискуссии прошли «в содержательном и деловом ключе».

Зеленский признал, что будущее сделки по ресурсам теперь зависит от США

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила провести срочный саммит по Украине. По ее словам, разобщение союзников противоречит общим интересам. Также она пообещала, что в ближайшие часы Италия сделает партнерам «соответствующее предложение».

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп больше не намерен проводить какие-либо диалоги с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По данным западных СМИ, делегация с Украины безрезультатно пытается договориться с представителями Белого дома о продолжении обсуждения украинского вопроса.