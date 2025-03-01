Зеленский рассказал о своих чувствах после визита в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил «чувствами» свое поведение во время встречи с американскими властями в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал Fox News.

© Газета.ru

«Да, это было не очень», — заявил он, комментируя переговоры.

По словам Зеленского, в ходе встречи «обсуждались очень чувствительные вещи», которые необходимо было понимать «правильно». Он добавил, что реагировать иначе было нельзя, поскольку власти Соединенных Штатов говорили о том, что

Зеленский сообщил, что решение об отставке могут принять только граждане Украины

«Украина уже вся разрушена, солдаты убегают, а президент — диктатор».

До этого Зеленский Президент признал, что переговоры между Украиной и США по минеральным ресурсам провалились и решение по сделке теперь зависит от американской стороны.

26 февраля он говорил, что соглашение между сторонами сделки по ресурсам является рамочным, то есть оставляет место для последующей детализации. По словам украинского лидера, в соглашении указано, что Киев не является должником Вашингтона.

Ранее Зеленский заявил, что не отдаст США и десяти центов.