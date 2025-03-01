Немецкий политик рассказал об оплеухах Европе от Вэнса

Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности дал странам Евросоюза несколько оплеух. Об этом рассказал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла, пишет РИА Новости.

«Это было несколько оплеух. Его речь можно почти что отнести к тому разряду, что и выступление Михаила Горбачева в 1989 году к празднованию 40-летней годовщине ГДР», — подчеркнул политик.

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Крупалла также согласился, что эту речь также можно было бы сравнить с выступлением президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда Путин затронул тему однополярного мирового порядка и расширение НАТО на восток. По словам немецкого политика, «пошечины» от Вэнса были весьма явственными.

Выступая в Мюнхене, Джей-Ди Вэнс заявил, что настоящей угрозой для ЕС является не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей. Западные СМИ посчитали, что таким образом американский вице-президент раскритиковал бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона, не называя его имени.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал блестящим выступление Вэнса. Также президент одобрил высказывания Вэнса о Европе и кризисе в этом регионе.