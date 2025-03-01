Россия победила в спецоперации, заявила в интервью ТАСС руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По её словам, Россия победила в том смысле, что она «не была побеждена».

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«Шли разговоры о том, что Россию якобы могут сокрушить на поле боя, что она опустится на уровень Средневековья, что российское общество рухнет. Однако этого не произошло», — сказала Кнайсль.

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Ранее она указала на эффективность немногочисленного состава делегаций России и США.