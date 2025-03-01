В США сочли скандал в Белом доме ловушкой для Европы

Произошедший в Белом доме инцидент повлияет на отношения США и Европы. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на подкасте Ask the inspector в соцсети X.

По его мнению, этот скандал был ловушкой для европейских стран.

«Европа нам больше не нужна. Вы нас не любите, мы вас не любим», — отметил Риттер.

Госсекретарь США потребовал от Зеленского извинений

Он добавил, что у США появился новый друг — Россия, которая обладает рядом преимуществ, в том числе армией, способной уничтожить Европу.

Ранее несколько европейских стран выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому после его спора с американским лидером Дональдом Трампом. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что украинцы не останутся одиноки после случившегося, а президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что сейчас Прага находится на стороне Киева «более, чем когда-либо».