Экс-глава МИД Австрии назвала перепалку Зеленского и Трампа началом новой эры

Американские власти, столкнувшись с украинским лидером Владимиром Зеленским в скандале, возвращается к реализму, это новая эра. Об этом написала Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии в своем Telegram-канале.

«То, что произошло сегодня в Белом доме, является началом новой эры: США возвращаются к реализму», — подчеркнула она.

По мнению Кнайсль, Зеленский, «зажатый между тарифами США, не сможет заменить американское оружие и деньги, вложенные в Украину». Для всех мужчин и женщин, которых Киев и Евросоюз используют в качестве пушечного мяса, это трагический поворот, посетовала она.

Ранее аналитик Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский не стал терпеть критику в свой адрес, это и привело к скандалу на переговорах в Белом доме. Однако сам украинский лидер считает, что отношения с американским коллегой после возникшей между ними перепалки еще можно спасти.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал к импичменту Зеленского после «публичного унижения» в Белом доме.