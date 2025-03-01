Ким Чен Ын передал «боевой привет» Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал «боевой привет» президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ президент Путин попросил передать товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну самые теплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ (секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи. — «Газета.Ru») Ли Хи Ён почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — сказано в сообщении.

Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы

Глава российского государства 27 февраля провел в Кремле встречу с секретарем ЦК ТПК. Как отмечает ЦТАК, встреча прошла в дружественной, товарищеской атмосфере. По информации агентства, лидер РФ поблагодарил КНДР за то, что республика поддерживает Россию. Кроме того, на встрече Путин обратил внимание, что две страны объединяют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы».

26 февраля заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев встретился с секретарем ЦК ТПК. Комментируя встречу, он заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР знаменует собой новую эру в отношениях двух государств. По словам зампреда Совбеза, документ полностью отвечает стремлению к независимой политике по защите суверенитета.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея всегда будет на стороне России.