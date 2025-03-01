США отказались «бездумно выписывать чеки» Украине

Администрация президента США больше не собирается финансировать конфликт Украины с Российской Федерацией, так как приоритетом являются мирные переговоры. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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Она отметила, что уже бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден не находится в Овальном кабинете.

«Мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на войну, идущую далеко от нас, без реального, долгосрочного мира,» – сказала представитель Белого дома.

Маск объявил о старте проверки выделенной Украине военной помощи

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране будет сложно продолжать воевать с Россией без поддержки Соединенных Штатов.

26 февраля газета Politico сообщила, что в Госдепартаменте США разрабатывают план по возобновлению военной помощи Украине. По информации издания, чиновники составляют список дополнительных исключений из заморозки иностранной помощи.

Как заявил собеседник газеты, в случае одобрения данных исключений они выйдут за рамки тех разрешений на оказание помощи другим странам, которые дал госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее в Раде заявили, что США прекратили продажу оружия Украине.