Додик: Зеленский на встрече с Трампом показал себя недоросшим актером

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик выразил мнение, что Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом показал себя «недоросшим актёром».

«Владимир Зеленский ещё раз показал, что является не более чем недоросшим актёром, чья роль написана чужим пером, когда его сцена — кровавый театр, в котором страдает его народ», — написал политик в соцсети Х.

Зеленский высказался о перепалке с Трампом в Белом доме

При этом, по словам Додика, Трамп проявил рациональность и стремление к поиску решения украинского конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее заявила, что США и весь мир увидели, с чем сталкивается Трамп в переговорах с Киевом.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал поведение Зеленского на встрече с Трампом позором Украины.