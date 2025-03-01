Зеленский признал, что будущее сделки по ресурсам теперь зависит от США

Владимир Зеленский после провала переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом признал, что будущее сорванной сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от американской стороны. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

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"Я думаю, что они должны подписать. Страны должны подписать, министры должны подписать. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны", - цитирует РИА Новости украинского политика.

Reuters: Трамп не заинтересован в сделке по ископаемым с Украиной

Подписание сделки о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов в качестве компенсации за оказанную Вашингтоном помощь Киеву должна была состояться в пятницу во время встречи Трампа и Зеленского в Белом доме.

Однако из-за поведения киевского гостя этого не случилось. Разговор политиков перешел в перепалку, и Трамп в итоге попросил Зеленского уйти.

По данным портал Axios, который ссылается на высокопоставленного чиновника Белого дома, после случившегося делегация из Киева еще час провела в ожидании, надеясь подписать сделку по ресурсам и спасти визит. Однако им в итоге сказали уйти.

Напомним, накануне встречи Трампа с Зеленским, министр финансов США Скотт Бессент сообщал, что соглашение по полезным ископаемым уже согласовано и остается лишь поставить подписи. В американских СМИ это преподносили, как сущую формальность.