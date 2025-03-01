Сенатор Пушков: перепалка Зеленского с Трампом может сильно навредить Украине

Перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может сильно навредить Украине, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Полагаю, это может сильно навредить Украине, сколько бы ни поддерживали её в европейских столицах. У Трампа в резерве Маcк, с его расследованием расхищения в Киеве американской помощи, да и много других возможностей наказать своего неблагодарного, по убеждению Трампа, клиента», — написал он в своём Telegram-канале.

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Пушков добавил, что Зеленский со скандалом проиграл «шашечную партию» с Трампом.

Ранее стало известно, что Зеленский после перепалки с Трампом связался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск выступил на стороне Зеленского.