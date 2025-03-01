Зеленский назвал россиян убийцами и врагами Украины

Президент России Владимир Путин, как и все россияне, являются убийцами и врагами Украины. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я не могу изменить наше отношение к россиянам — они убийцы. Путин и россияне — наши враги», — сказал он.

Зеленский высказался о перепалке с Трампом в Белом доме

По его словам, такое отношение не означает, что Киев не хочет мира. Зеленский подчеркнул, что, в отличие от россиян, США и Европейский союз (ЕС) являются для Украины друзьями.

Ранее Зеленский высказался о перепалке с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.