Зеленский высказался о перепалке с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о перепалке с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Свою позицию он обозначил в интервью на телеканале Fox News.

«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Что-то мы должны обсудить вне камер. Но они должны были услышать позицию Украины», — заявил он.

Трамп заявил, что Зеленский должен перестать критиковать Путина

Также Зеленский сказал, что не собирается извиняться перед Трампом. При этом он согласился, что случившийся в Белом доме инцидент не является хорошей вещью.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо. В ответ Зеленский по-русски обматерил Вэнса.