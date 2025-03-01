Мишель Трахтенберг боялась делать важную операцию из-за гибели Мэттью Перри

Мишель была очень потрясена смертью Мэттью, боровшегося с зависимостью. Актриса часто думала об это, и когда она пошла на операцию на печени.

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Звезда «Евротура» Мишель Трахтенберг боялась, что не доживет до старости, как ее покойный коллега Мэттью Перри. Актриса скончалась в 39 лет.

Вместе актеры снялись в комедии «Папе снова 17», где Перри исполнил роль Майка О’Доннела, который волшебным образом становится ровесником своих детей. Мишель сыграла его дочь.

Инсайдер рассказал Daily Mail, что Мишель была очень потрясена смертью Мэттью, боровшегося с зависимостью. Актриса часто думала об это, и когда она пошла на операцию на печени, была уверена, что станет следующей. Трахтенберг призналась, что боится умереть после того, как подписала все выписки в больнице на случай внезапной кончины.

В окружении знаменитости говорят, что причиной ее смерти могла стать пересаженная печень, отторгнутая организмом. Однако точную причину смерти узнать не удастся, поскольку родственники запретили делать вскрытие.

Мэттью Перри погиб в октябре 2023-го из-за острого воздействия рецептурного препарата. Расследование продолжается.