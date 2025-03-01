Сын Трампа пошутил над Зеленским после его перепалки с американским президентом

Сын президента США Дональд Трамп — младший пошутил над Владимиром Зеленским после его перепалки с американским лидером в Белом доме. В соцсети Х он опубликовал фото с переговоров, добавив возле Зеленского фразу «Где мои деньги?».

При этом Трамп якобы отвечает ему фразой «Слушай сюда, маленький говнюк...», а вице-президент США Джей Ди Вэнс добавляет: «Этот карлик со своими требованиями...».

Депутат Рады Дубинский призвал к импичменту Зеленского

Ранее RT опубликовал полное видео, на котором президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский вступают в словесную перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Скандал, после которого Зеленский раньше времени покинул Белый дом, попал во внимание мировых СМИ.