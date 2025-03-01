Маск объявил о старте проверки выделенной Украине военной помощи

Американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск анонсировал старт проверки выделенной Украине военной помощи. Об этом он написал в соцсети X.

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«Настало время узнать, что на самом деле произошло с сотнями миллиардов долларов, направленных Киеву», — объявил он.

Маск высказался о защитниках Зеленского

Ранее газета The Washington Post выяснила, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность прекратить поставки военной помощи на Украину после перепалки с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Такая возможность рассматривается в качестве ответа на поведение украинского президента в Овальном кабинете и «его очевидную неуступчивость касательно мирного процесса».