В США раскрыли историческую деталь спора Трампа с Зеленским

Никогда прежде президент США публично не отчитывал лидера страны-союзника так, как это сделал Дональд Трамп с украинским президентом Владимиром Зеленским. Историческую деталь спора раскрыло издание The New York Times (NYT).

По словам журналиста Питера Бейкера, который освещает события в Белом доме с 1996 года, столько совещаний перед камерами, как сейчас, не проводилось никогда.

Белый дом сделал заявление после визита Зеленского

«Никогда еще американский президент так публично не отчитывал лидера союзника, не говоря уже о лидере страны, которая борется с захватчиками», — добавил он.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сделал один вывод после провала Зеленского в Вашингтоне.