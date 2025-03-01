Маск высказался о защитниках Зеленского

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X высказался о защитниках президента Украины Владимира Зеленского.

Он прокомментировал пост сенатора Эрика Шмитта, призвавшего обратить внимание на то, кто защищает Зеленского, а кто — США.

Маск одной фразой отреагировал на поведение Зеленского в Белом доме

«Действительно», — написал Маск.

Ранее предприниматель заявил, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа. Таким образом он прокомментировал поведение украинского лидера на встрече с главой США Дональдом Трампом.