В Лондоне призвали отменить государственный визит Трампа в Британию

Государственный визит президента США Дональда Трампа в Британию должен быть отложен после его удивительной тирады в Белом доме против Владимира Зеленского. С таким заявлением выступили видные британские политики и общественные деятели.

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Ранее премьер Кир Стармер пригласил Трампа совершить второй государственный визит в Британию от имени короля Карла III, которого глава Белого дома назвал "красивым, замечательным человеком". Однако британские политики и военные лидеры призвали приостановить договоренности до тех пор, пока Трамп не даст заверений в безопасности Украины, а королевские эксперты предупредили, что визит теперь рискует поставить монарха в неловкое положение, сообщает Daily Mail. Теневой министр внутренних дел Алисия Кернс заявила: "Государственные визиты должны быть предоставлены самым уважаемым союзникам, а не для того, чтобы выслужиться".

Тем не менее, источник издания, близкий к президенту США, предупредил, что со стороны Лондона было бы "очень неразумно" отозвать приглашение. Тем временем, британский монарх готовится принять Зеленского в своей резиденции в Сандрингеме. В субботу премьер-министр Стармер приветствовал Зеленского объятиями на Даунинг-стрит под одобрительные возгласы зрителей и пообещал ему, что у него есть "полная поддержка" Соединенного Королевства. Карл III, который впервые встретился с Зеленским в 2023 году в Букингемском дворце, ранее выражал свою поддержку Украине.

Стармер в воскресенье готовится принять лидеров из Франции, Германии, Италии и других стран на саммите по кризису в Ланкастер-хаусе в Лондоне. Зеленский попытался устранить раскол, поблагодарив в субботу Трампа за его "поддержку", многозначительно добавив: "Это борьба за нашу свободу, за само наше выживание". Лидер британской реформистской партии Найджел Фарадж, союзник Трампа и Маска, присоединился к критике президента США, заявив, что "ссора в Белом доме вызывает сожаление... мирное соглашение имеет важное значение, и Украине нужны надлежащие гарантии безопасности".

Между тем, ожидается, что во время визита Трампа в Британию пригласят выступить перед обеими палатами парламента - в этой чести ему было отказано во время его предыдущей поездки в 2019 году. Но в субботу вечером один из депутатов предсказал "море пустых мест" в знак протеста. Дата государственного визита хозяина Белого дома не назначена, и многие источники говорят, что его следует отложить до тех пор, пока Британия и США не сойдутся во взглядах на Украину.