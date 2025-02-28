Выступление Зеленского в Гудзоновском институте* отменили

Офис Владимира Зеленского отменил его выступление в Гудзоновском институте* в Вашингтоне после публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское СМИ.

Отмечается, что об отмене выступления Зеленского объявили его организаторы. Оно было запланировано на 28 февраля в 16:00 по местному времени (00:00 1 марта по московскому времени).

«Они сказали, что офис Зеленского сообщил им об этом всего несколько минут назад», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Президент США обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что он «не готов к мирному соглашению». Подписание сделки по редкоземельным металлам и совместная пресс-конференция были отменены.

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