Туск отреагировал на перепалку Зеленского с Трампом

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал Владимира Зеленского после досрочного окончания его переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Обращаясь в X к Зеленскому и "украинским друзьям", он написал, что они "не одни".

Во время визита Зеленского в США и после переговоров с Трампом должно было быть подписано соглашение по украинским ископаемым. Зеленский вступил в перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на протокольной съемке перед началом переговоров. Впоследствии он покинул Белый дом без комментариев, сделка не была заключена, а Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию украинского конфликта и проявил неуважение к США. Американский лидер также отметил, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру.