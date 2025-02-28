Администрация Трампа сократит присутствие агентства USAID на Украине

Администрация президента Дональда Трампа решила сократить присутствие агентства по международному развитию (USAID) на Украине с 64 до восьми сотрудников. Это агентство занималось финансированием восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает NBC News.

Администрация Трампа сократит присутствие агентства USAID на Украине
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«Помимо завершения проекта по энергетической безопасности Украины, USAID также резко сокращает свое присутствие на Украине. До последних действий администрации Трампа 64 американских государственных служащих и подрядчиков служили на Украине в агентстве. Только восемь из этих сотрудников должны остаться», — пишет NBC News со ссылкой на представителей агентства.

Госдеп США также прекратил финансирование восстановления энергетики Украины. Это решение было принято после ссоры президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Овальном кабинете.