Администрация Трампа сократит присутствие агентства USAID на Украине

Администрация президента Дональда Трампа решила сократить присутствие агентства по международному развитию (USAID) на Украине с 64 до восьми сотрудников. Это агентство занималось финансированием восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает NBC News.

«Помимо завершения проекта по энергетической безопасности Украины, USAID также резко сокращает свое присутствие на Украине. До последних действий администрации Трампа 64 американских государственных служащих и подрядчиков служили на Украине в агентстве. Только восемь из этих сотрудников должны остаться», — пишет NBC News со ссылкой на представителей агентства.

Госдеп США также прекратил финансирование восстановления энергетики Украины. Это решение было принято после ссоры президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Овальном кабинете.