В украинских СМИ предположили, что Зеленский нецензурно выругался на встрече с Трампом

Владимир Зеленский в ходе перепалки с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом нецензурно выругался. Такое предположение высказало украинское издание "Страна", опубликовав соответствующее видео.

По его данным, во время реплики Вэнса Зеленский тихо употребил в его адрес несколько оскорбительных нецензурных выражений.

Во время визита Зеленского в США и после переговоров с Трампом должно было быть подписано соглашение по украинским ископаемым. Зеленский вступил в перепалку с Трампом и Вэнсом на протокольной съемке перед началом переговоров. Впоследствии он покинул Белый дом без комментариев, сделка не была заключена, а Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию украинского конфликта и проявил неуважение к США. Американский лидер также отметил, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру.