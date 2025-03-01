Вице-премьер Вулин: Запад пытается совершить переворот в Сербии

Страны Запада предпринимают попытки совершить переворот в Сербии. Об этом заявил вице-премьер республики Александр Вулин.

По его словам, прозвучавшим в беседе с RT, попытки свергнуть легитимное сербское правительство предпринимаются посредством американского агентства USAID и спецслужб западных стран.

«Мы побеждали неоднократно. И конечно же, их усилия никогда не носят однонаправленного характера — это гибридная война», — сказал Вулин.

Ранее вице-премьер Сербии заявил о готовности Белграда принять российско-американские переговоры.