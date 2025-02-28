Кличко прокомментировал публичную перепалку Трампа и Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко выразил надежду, что Украина сохранит поддержку США, поскольку она очень важна для страны. Таким образом он прокомментировал у себя в Telegram-канале публичную перепалку Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

По мнению Кличко, сейчас «не время эмоций ни с чьей стороны, нужно искать общие позиции».

«Надеюсь, Украина сохранит поддержку Соединенных Штатов, которая для нас очень важна», — написал он.

Кличко уверен, что «для безопасности и стабильности в Европе, а также будущего демократии в мире очень важны сотрудничество и доверительные отношения между Вашингтоном и Киевом».

Ранее в СМИ появилась расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме. Во время нее президент США обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что он «не готов к мирному соглашению».